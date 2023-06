Le système Poutine fragilisé ?

Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, c’est la première fois que Vladimir Poutine est à ce point défié. La rébellion de Prigojine, ancien très proche de Poutine, a été éclair, même pas vingt-quatre heures. Mais elle l'affaiblit aux yeux du monde entier. Une crise qui ébranle sa toute-puissance. Alors sur qui peut-il désormais compter ? Une sphère masculine omniprésente composée principalement de militaires, d'oligarques et d'anciens du KGB. Poutine s’appuie d’abord sur Sergueï Shoigu, son ministre de la Défense, mais aussi Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères ou encore Alexandre Bortnikov, le patron du service de sécurité. Des hommes qui connaissent Poutine depuis des années et parfois des amis intimes qui partent en vacances ensemble. Un système clanique qui peut avoir ses limites. Certains oligarques sont aussi très écoutés, parfois plus que les ministres. Prigojine, avant de monter sa milice, faisait partie de ceux-là. Des hommes richissimes, au pouvoir immense, mais parfois trop. Enfin, hors des frontières du pays, Poutine peut compter sur le fidèle Loukachenko ou encore le président tchétchène Kadyrov qui n'a pas hésité à critiquer Poutine au début de la guerre. Un soutien et une alliance qualifiés par certains de diaboliques. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Bliard