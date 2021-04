Le télétravail au camping, ça donne quoi ?

Depuis le début du mois, la pause café se prend les pieds dans l'eau. Cette employée du secteur bancaire a élu domicile dans ce camping quatre étoiles pour se confiner avec ses sœurs et ses neveux, mais aussi pour télétravailler. Pour ce bungalow et une connexion internet illimitée pendant quatre semaine à Sarzeau dans le Morbihan, coût total pour toute la famille : près de 900 €. Le prix pour donner au confinement un air de vacances et que chacun puisse profiter au maximum du grand air. Un confort de vie qui a même séduit certaines familles du département. Entre les jeux et la plage, les restrictions sanitaires sont beaucoup plus supportables. Grâce à cette offre, la saison a pu débuter avec deux semaines d'avance, mais un démarrage en douceur dans ce camping. Seulement 10% des bungalows sont occupés. Cette promotion spéciale télétravail pourrait être renouvelée hors saison, même si pour le moment, la priorité reste de faire le plein de vacanciers pour cet été.