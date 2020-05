Le télétravail, quels impacts sur la société ? La mise au point de François Lenglet

Quatre salariés sur dix sont aujourd'hui en télétravail. Cette pratique pourrait durer bien au-delà du confinement et ses conséquences possibles sur notre société sont multiples. Sur le marché de l'immobilier, les villes moyennes comme Évreux, Sens et Chartres pourraient retrouver de l'attractivité au détriment de Paris. Dans le même temps, les sièges sociaux et les quartiers d'affaires vont rétrécir. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.