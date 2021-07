Le textile fait son retour à Roubaix

Le ronronnement des machines à coudre était un bruit qu'on avait oublié à Roubaix. Mais en mars 2020, en pleine épidémie de Covid, un atelier de confection s'est installé dans cette ancienne usine textile pour coudre des masques. Lorsque les commandes de masques ont diminué, le savoir-faire et le matériel ont permis de lancer d'autres productions comme le T-shirt Low Impact qui bénéficie d'une fabrication éthique. Ce jour-là, une enseigne de prêt-à-porter, dont le siège est également basé à Roubaix, avait rendez-vous avec quelques jeunes de l'équipe. L'année dernière, ils avaient collaboré pour recycler les stocks de vêtements invendus et la collection a connu un grand succès. Et cette année, ils vont encore travailler ensemble. Le textile est de retour à Roubaix. Au milieu du XIXe siècle, on y comptait 260 usines dont les sirènes animaient toute la ville. En quelques décennies, tout a été délocalisé, mais aujourd'hui, un cercle vertueux permet à différentes enseignes de revenir. Une vraie dynamique est en train de se mettre en place.