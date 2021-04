Le thé blanc fait partie du patrimoine agricole de Grand Coude

Grand Coude, le village habité le plus proche du volcan, est perché à 1 100 mètres d'altitude. Les matins y sont très ensoleillés, et les après-midi sont vraiment humides. La terre y est riche et la météo est particulière avec les reliefs aux alentours, qui en font un lieu idéal pour la production de thé. Il y a quinze ans, Johny Guichard relance cette dernière, laissée à l'abandon depuis les années 70. Dans les quatre hectares de théier, 17 personnes travaillent à l'année. Tout est récolté à la main. Chaque feuille de thé est ainsi minutieusement sélectionnée. Il s'agit de la plus grosse production de thé dans l'Hexagone, 100% naturel et artisanal. C'est un dur labeur, puisqu'un kilo ramassé donne seulement 130 grammes de thé séché. C'est dans l'atelier que les odeurs se libèrent. Après 72 heures aérées à la main, quatre fois par jour, les feuilles de thé sont prêtes à être brisées pour ne pas dégrader la qualité. Le thé est ensuite aromatisé. Le sachet de 50 grammes de thé blanc de Grand Coude est à dix euros.