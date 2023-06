Le thermomètre s'affole, les campings font le plein

Ce dimanche matin au camping, on se croirait en pleins mois d'août. À dix heures, il fait déjà 27 degrés. Les maillots de bain sont mis et le programme est déjà bien défini. "Il fait super chaud, on ne s'attendait pas à ça donc on profite", confie une vacancière. Selon Météo France, il fera sept degrés de plus aujourd'hui par rapport aux normales de saison à Pornic (Loire-Atlantique). Que diriez-vous d'une glace matinale pour vous rafraîchir ? "La glace fond très vite avec la chaleur. (...) Les gens sortent le matin parce que l'après-midi il fait trop chaud", rapporte Héloïse Bordet, salariée du glacier "La Fraiseraie". Au-delà des glaciers, les plages sont aussi bondées parce que le vent d'ouest rafraîchit l'air, mais on ne prend pas de risque. Aujourd'hui, c'est le premier week-end de travail pour ces secouristes. Cet après-midi, le vent se lève. Les températures se maintiennent à 30 degrés, c'est une météo parfaite pour profiter de la mer. TF1 | Reportage M. Monnier, M. Guglielminetti