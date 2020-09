Le ton monte entre Paris et Ankara

C'est un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois et qui est devenu presque une affaire personnelle entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Hier, ce dernier a proféré une nouvelle mise en garde contre la France. Au cœur des tensions entre les deux pays, les visées du président turc sur des zones maritimes grecques. La Grèce vient justement d'acheter 18 rafales à l'Hexagone.