Le tonneau, une spécialité française

La forêt de chênes de Tronçais dans l'Allier est l'une des plus belles au monde. Ces chênes somptueux ont tous plus de 200 ans. Ces arbres centenaires vont servir à la construction des précieux tonneaux qui feront vieillir nos plus grands vins. Un marché très spécifique, par lequel nous sommes les leaders mondiaux. Dans l'Hexagone, 600 000 tonneaux sont produits chaque année, dont les 2/3 à destination de l'étranger.