Le top 3 des cadeaux de Noël

Cette année, le confinement a quelque peu guidé le choix des cadeaux de Noël. Chez une famille, au pied du sapin, l'on retrouve des incontournables de Noël à savoir les livres pour enfants et adultes. Pour 2020, le livre est encore une fois plébiscité. Il se place d'ailleurs en troisième position du classement. Et celui que vous avez préféré, c'est le dernier Prix Goncourt : "L'Anomalie" d'Hervé Le Tellier. Sous le sapin, vous avez également été nombreux à déballer des jeux de société. Celui qui fait une percée cette année, c'est Blanc-manger Coco. Le jeu de cartes s'impose à la deuxième place du classement. Il permet de jouer avec les mots ou avec les matières. D'après un acheteur, les jeux de société se sont retrouvés en concurrence avec la télévision et la lecture en 2020. Depuis le début de l'épidémie, le vélo a connu un franc succès. Cependant, la première place revient à l'enceinte connectée. Cette tendance s'explique par le fait que les gens sont de plus en plus chez eux et qu'ils veulent écouter de la musique. A cet effet les écouteurs sans fil ont aussi gagné en popularité.