Le Touquet-Paris-Plage : à la rencontre de Régis Campion, moniteur de voile

Régis Campion est moniteur de voile au Touquet-Paris-Plage. Il transmet sa passion depuis près de 50 ans. A 63 ans, il est également le doyen et la mascotte des moniteurs du club nautique. Plus de 1 000 enfants fréquentent le club tous les ans et les parents savent qu'avec Régis Campion, leurs petits sont entre de bonnes mains. Pour transmettre sa passion, le moniteur a alors choisi le catamaran pour une virée en mer avec un groupe d'enfants de six à huit ans.