Le Tour de France 2020 lancé dans un quasi huis-clos

Première étape du Tour de France 2020 ce samedi à Nice. Après deux mois de retard, Covid oblige, les coureurs ont parcouru les 156 km sous la pluie. Le Norvégien Alexander Kristoff a gagné cette course, émaillée par de nombreuses chutes. Le Français Thibaut Pinot, l'un des favoris de l’épreuve, en a d'ailleurs fait les frais à moins de trois kilomètres de la ligne d'arrivée. Tout cela loin du regard des spectateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2020 Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.