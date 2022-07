Le tour du monde du système D

Ils sont partis il y a six ans avec une question : comment vivre mieux avec moi ? Et voilà de retour, avec un inventaire de la débrouille, de tous ces systèmes D développés aux quatre coins du monde pour répondre aux besoins de base avec les moyens du bord. Corentin de Chatelperron, Guénolé Conrad et Caroline Pultz sont des explorateurs du low-tech, accessible, durable et écolo. Guénolé nous fait une démonstration avec le four solaire. Pendant ce tour du monde, Corentin et ses équipiers se sont arrêtés dans 25 pays, pour rencontrer ceux qui inventent des techniques afin d'accéder à l'eau potable, la nourriture ou l'énergie comme au Guatemala. Ils ont retenu 63 inventions. Ils les ont amenés à bord pour les tester, les améliorer et ont, au fil de l'eau, transformé leur bateau en laboratoire. Plus assez d'espace à Singapour, pas assez de nourriture à Madagascar, quand les ressources manquent ou qu'elles s'épuisent, l'homme invente pour survivre. Mais selon Corentin, il y a un autre futur que celui dessiné sur Mars par Elon Musk. Avec ce tour du monde, il découvre des dizaines de technologies qui permettent à l'homme un futur beaucoup plus vertueux et beaucoup plus épanouissant. Comme cette maison, éloge de la sobriété. Énergie solaire, récupération d'eau de pluie, système de filtration d'eau, tout est possible avec le low-tech. Rendre ces innovations accessibles gratuitement est désormais leur objectif. Pour cultiver, se nourrir, filtrer l'eau ou fabriquer de l'électricité, le Low-tech Lab a été consulté en 2021 dans 168 pays. Des millions de personnes qui se connectent pour un futur plus sobre et plus équitable pour la planète. TF1 | Reportage S. Pinatel, B. Hacala