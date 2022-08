Le tour du Mont-Blanc en moins de 20 heures

Dans une autre vie, il a sans doute été un chamois. Affronter les 10 000 mètres de dénivelé n'a pas fatigué une seule seconde Kilian Jornet. Le Catalan enchaîne les marathons comme d'autres prennent le métro. Alors, au milieu des 10 000 participants, l'athlète survole les sommets. Mi-homme, mi-dieu de la course, Kilian Jornet était ici sur son terrain de jeu favori, de jour comme de nuit. Il n'a pas flanché, même en étant positif au Covid. L'Espagnol de 34 ans est capable de grimper l'Everest à la vitesse d'un sprint. Alors quand cette course, l'une des plus dures au monde, est une souffrance pour le commun des mortels, lui, est heureux comme un gamin. Il arrive dans les rues de Chamonix, acclamé comme une Rockstar par une foule qui n'a d'yeux que pour lui. Kilian Jornet a parcouru ces 171 kilomètres en moins de 20 heures. Ce record hors normes a été accueilli avec la modestie des hommes de la montagne. TF1 | Reportage G. Brenier, A. Silberman