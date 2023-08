Le tourisme de masse complique-t-il l'accès au logement à Annecy ?

Les locations Airbnb ont augmenté de 300% en cinq ans dans la commune d’Annecy. Le maire affirme que la ville a encore des capacités d’accueil, mais qu’il y a notamment des endroits en saturation. C’est dans la vieille ville que les logements et les meublés de tourisme se concentrent. Ce qui représente plus de 60% des meublés de tourisme sur le territoire. Cela devient un problème pour loger les habitants. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, parce que les gens obligés de sortir de la ville. C’est pour cela que la ville travaille d’arrache-pied avec le Grand Annecy depuis un an. Le maire de la commune a ajouté que la situation telle qu’elle est aujourd’hui n’est plus acceptable. Selon François Astorg, les changements à venir pourraient être intéressants pour les commerçants. En revanche, cela change l’organisation du commerce. La population sera remplacée par des touristes qui auront des besoins différents. Un des buts fixé est de récupérer au moins 500 logements sur le cœur de ville et la vieille ville dans les trois ou cinq ans à venir.