Le tourisme fluvial sur le canal latéral à la Loire, un moyen de découvrir des paysages grandioses

On a l'habitude de voir les bateaux naviguer sous les ponts. Sur le canal latéral à la Loire, ils passent dessus. "On sent qu'on vit un moment exceptionnel et unique", raconte un plaisancier. À bord, ils sont quatre. Le bateau a été loué pour une semaine pour remonter ce canal qui relie Briare à Digoin. Un long voyage rythmé par le passage des écluses. C'est un moyen de découvrir des sites grandioses inaccessibles par la route. La vitesse de croisière est de huit km/h. Le canal est bien balisé et l'activité ne présente aucun risque. Elle est même ludique pour les novices. Une fois parti, on n'entend plus que le bruit de l'eau et le chant des oiseaux. "On s'arrête où on veut et quand on en a envie", raconte une touriste. Ou encore, faire une halte dans les propriétés viticoles pour déguster les crus et les fromages du terroir. Par ailleurs, la clientèle étrangère représentait 80% des plaisanciers. Mais avec la crise, elle sera moins présente cette année. Les loueurs de bateaux espèrent attirer de nouveaux publics.