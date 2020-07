Le train des cimes : un voyage à 3500 m d'altitude pour admirer les Alpes suisses

Pour admirer une vue à 360 degrés sur les sommets des Alpes suisses, il vous suffit de prendre un train. Terminus, la plus haute gare ferroviaire d'Europe. Cinq mille personnes s'y rendent chaque jour, avec une même question : comment un train peut-il les emmener aussi haut ? Dans cette gare de cime, ouverte toute l'année, vous trouverez aussi un concentré de la Suisse, des montres, du chocolat, une grotte de glace mais c'est surtout l'ivresse des hauteurs que vous ramènerez en souvenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.