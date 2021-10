Le train des primeurs de nouveau sur les rails

Rungis (Val-de-Marne) lui a réservé une arrivée en grande pompe. Il est trois heures ce samedi matin, "l'Ode à la joie" de Beethoven résonne dans la gare du marché. C'est l'hymne européen pour célébrer la renaissance du train des primeurs. Avec une vitesse moyenne de 140 km/h, il relie Perpignan à Paris en un peu moins de onze heures. Une renaissance rendue possible notamment grâce à quatorze millions d'euros de subvention publique jusqu'à fin 2024. Près de 20% de fruits et légumes acheminés par le rail, c'est l'objectif du marché de Rungis d'ici trois à quatre ans. Pour ce faire, il faut que le prix du fret ferroviaire soit compétitif face au transport par camion. Ce dernier est la principale raison de la disparition du train il y a deux ans. Aujourd’hui, le soutien de l’État le rend compétitif pour les grossistes. Les produits proviennent principalement d'Espagne et du Maroc, et sont chargés dans le train au marché international de Perpignan. C'est le même qu'il y a deux ans mais avec des wagons réfrigérés remis à neuf et moins nombreux qu'avant. L'objectif du gouvernement est de doubler la part du fret ferroviaire français de 9% à 18% d'ici 2030.