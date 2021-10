Le train des primeurs de nouveau sur les rails

Rungis (Val-de-Marne) lui a réservé une arrivée en grande pompe. Il est trois heures ce samedi matin, "l'Ode à la joie" de Beethoven résonne dans la gare du marché. C'est l'hymne européen pour célébrer la renaissance du train des primeurs. Avec une vitesse moyenne de 140 km/h, il relie Perpignan à Paris en un peu moins de onze heures. Une renaissance rendue possible notamment grâce aux quatorze millions d'euros de subvention publique jusqu'à fin 2024. Près de 20% de fruits et légumes acheminés par le rail, c'est l'objectif du marché de Rungis d'ici trois à quatre ans. Pour ce faire, il faut que le prix du fret ferroviaire soit compétitif face au transport par camion. Ce dernier est la principale raison de la disparition du train il y a deux ans. Aujourd’hui, le soutien de l’État le rend rentable et compétitif pour les grossistes. "La part dans les années 80, elle était de 30%. Et en 2003 avec l'ouverture à la concurrence, la part du fret ferroviaire n'a fait que diminuer pour descendre à moins de 9%, toutes entreprises confondues", rappelle Mikaël Meusnier, conducteur du 'Train des primeurs", délégué CGT Cheminots 66. L'objectif du gouvernement est de doubler la part du fret ferroviaire français de 9% à 18% d'ici 2030. Confronté tous les jours au changement climatique, Adama Dajon, productrice de pommes Bio à Los Masos (Pyrénées-Orientales) souhaiterait acheminer ses pommes par le rail. Mais cela nécessiterait de réorganiser complètement la filière. Le 'Train des primeurs" achemine actuellement 10% des fruits et légumes vendus à Rungis. Ils viennent principalement d'Espagne et du Maroc.