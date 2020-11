Le Transcantabrico, le train à remonter le temps

À travers la brume, d'un reflet, les paysages se dédoublent, défilent sous les yeux, et enfin prennent le temps de se dévoiler. Au bout du tunnel, l'Espagne verte se laisse découvrir à bord d'un train mythique, le Transcantabrico. C'est comme un voyage dans un hôtel sur rails. Pendant cinq jours, 1 000 km seront parcourus dans une nature grandiose. Il y aura cinq étapes depuis la Galice jusqu'au Pays basque espagnol. C'est un voyage de luxe réservé à quelques privilégiés. Comme Alejandro et Marylin, originaires de Porto Rico qui ont fait le trajet tout spécialement. Ils ont l'impression d'être dans une autre époque. À bord de ce train touristique se trouve également un équipage digne des plus grands trains de luxe du début du siècle afin de veiller jour et nuit sur les 42 passagers. Contrairement aux TGV, le Transcantabrico roule à une vitesse de 80 km/h au maximum. Découvrez les merveilles de l'Espagne verte depuis Lugo vers Bermeo à travers ce voyage exceptionnel.