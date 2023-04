Le tricot : nouvelle passion des jeunes

Aujourd’hui, l’art de la maille est plutôt synonyme de couleur, de créativité et de jeunesse. Et ce n’est pas Jimmy Tricotin, célèbre influenceur, qui dira le contraire. Ce jeune homme a tenté les aiguilles lors de moments difficiles de sa vie, et s’est pris de passion pour ce que certains appellent “le yoga du cerveau”. Et en cinq ans de pratique et de présence sur les réseaux sociaux, il a vu arriver des nouveaux adeptes. Et ces nouveaux tricoteurs, hommes ou femmes, on les trouve surtout dans ces ateliers qui pullulent partout en France. Dans un cours, on trouve principalement des très jeunes femmes. Chacune y trouve son intérêt. Géraldine est tombée dans la laine pendant le confinement, et en a même changé de profession. Aujourd'hui, elle crée des maillots de bain tricotés main. Catherine, elle, est une tricoteuse qui veut aller plus vite. C’est même la “Lucky Luke” de la maille. Elle est cette année et pour la neuvième fois, championne de France de vitesse. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, A. Barrier