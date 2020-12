Le triporteur fait son grand retour en version électrique

Dans les années 40, on utilisait déjà le triporteur pour se glisser entre les voitures et livrer toute sorte de marchandises. Devenu ringard au fil du temps, il revient aujourd'hui à la mode en version électrique. Pour Anthony, les déplacements son un jeu d'enfant. Il se faufile dans les rues piétonnes, se gare sur les trottoirs. A cause de la crise sanitaire, les clients préfèrent maintenant être livrés. Dans ce magasin, le gérant s'est adapté et a décidé d'en louer un pour 230 euros par mois. Les artisans aussi s'y mettent. Ce boucher a, pour sa part, déboursé 9 500 euros pour son triporteur. Avec, il approvisionne ses magasins, livre des particuliers et des restaurants. Fini le casse-tête du stationnement mais surtout, cette solution lui permet d'économiser une centaine d'euros par mois. Les seuls inconvénients restent la vitesse qui est limitée à 25 km/h et le chargement qui ne doit pas dépasser 150 kilos. Le triporteur est donc réservé aux petites distances. En deux ans, les ventes du constructeur ont été multipliées par cinq. Aujourd'hui, il exporte à l'international.