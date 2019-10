Le typhon Hagibis cause d'importants dégâts

Le typhon Hagibis s'est déferlé sur le Japon. Les pluies torrentielles ont inondé le pays. La plaine de Nagano s'est transformée en un grand lac. La plupart des transports étaient à l'arrêt et les TGV ont quasiment disparu sous l'eau. Le bilan provisoire s'est élevé à 26 morts, 18 disparus et des dizaines de milliers d'évacuations. Ce 13 octobre 2019, les hélicoptères ont été déployés pour secourir les habitants piégés dans leurs habitations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.