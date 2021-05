Le vaccidrive de Villepinte accueille déjà les plus de 18 ans

Plus besoin de quitter sa voiture pour se faire vacciner. Au vaccidrive de Villepinte, c'est au volant qu'on reçoit son injection. Pas de file d'attente interminable, mais une vaccination à la chaîne qui séduit surtout les plus jeunes, venus pour la plupart se faire vacciner en famille. Une opportunité qu'a aussi voulu saisir de nombreuses familles, surtout à l'approche des vacances d'été. Une ruée des plus jeunes sur les vaccins. Rendu possible, car la vaccination en voiture se fait sans rendez-vous. Plus besoin d'attendre un créneau disponible en fin de journée dans les centres classiques. Depuis le mois de mai, ces nouvelles méthodes ont permis d'accélérer largement la vaccination chez les moins de 40 ans. Au 1er mai, ils représentaient 7,6 % des primo-vaccinés. Ils sont aujourd'hui plus d'un tiers. À Villepinte, même la pluie en fin de journée n'a pas interrompu la vaccination. 700 doses sur les 800 disponibles chaque jour ont été injectées, mais les organisateurs de ce vaccidrive veulent voir plus grand. "Dans dix jours, il faudrait qu'on puisse être monté à 1 500 vaccinations par jour. Et qu'une personne qui se présente dans le vaccidrive fasse tout son parcours en 35 minutes", indique Aurélie Combas-Richard, directrice générale de la CPAM de Seine-Saint-Denis. Encore en phase de test, si les objectifs sont ici remplis, des nouveaux vaccidrive pourraient se développer partout en France.