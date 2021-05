Le vaccidrive de Villepinte accueille déjà les plus de 18 ans

Depuis ce samedi matin, les files de voitures ne désemplissent pas au vaccidrive de Villepinte. En effet, pour se faire vacciner contre le Covid sur place, on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous. C'est vraiment facile. On remplit un formulaire à l'entrée, puis le médecin s'assure que l'on n'a pas de contre-indications pour recevoir l'injection. Si tout va bien, on reçoit la dose directement au volant de la voiture. Il faut ensuite attendre un peu plus loin pendant quinze minutes, histoire de s'assurer qu'on réagit bien au vaccin. Il y a beaucoup de jeunes parmi le public rencontré dans ce vaccidrive ce matin, puisqu'ici, ils n'ont pas besoin d'attendre jusqu'au 31 mai prochain. Alexis, 25 ans, en fait partie. Il a profité de cette journée pour recevoir sa première dose. "Je passais dans le coin et j'ai vu que c'était possible de le faire", témoigne le jeune homme. Près de 300 doses ont été injectées ce samedi matin dans ce vaccidrive.