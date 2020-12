Le vaccin contre le coronavirus fait débat à Dijon

Dijon est l'une des villes les plus touchées par la deuxième vague. Alors, le vaccin contre le Covid-19 y était très attendu. "On a tellement galéré toute l'année avec le confinement, etc. On l'attendait. Donc, maintenant, il est là. Pourquoi ne pas le tester ? " dit une habitante. Mais certains habitants ne sont pas totalement convaincus : "Un vaccin, après une année seulement de recherches, ça pose quand même questions", "J'émets des réserves surtout par rapport aux possibles effets secondaires", renchérit une autre. Même sentiment mitigé du côté des résidents de la maison de retraite où a eu lieu les premières vaccinations. Certaines familles sont, pour le moment, opposées au vaccin. D'autres, au contraire, y voient une lueur d'espoir. Comment convaincre ceux qui doutent ? Autorité sanitaire et élus locaux misent sur la transparence des données médicales. La campagne de vaccination se poursuivra à Dijon la semaine prochaine, 25 résidents de l'Ehpad ont déjà donné leur accord.