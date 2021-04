Le vaccin Johnson & Johnson arrive dans l'Hexagone

Dès lundi, tous les Français de plus 55 ans pourront se faire vacciner avec AstraZeneca, mais aussi avec Johnson & Johnson. Le vaccin américain, qui ne nécessite qu'une seule injection, fait son entrée dans la campagne avec une semaine d'avance. Environ 200 000 doses sont attendues cette semaine. L'ouverture de la vaccination à un plus large public est destinée à accélérer la cadence, mais aussi à restaurer la confiance sur le vaccin AstraZeneca. Autre changement attendu la semaine prochaine : l'ouverture vendredi de la vaccination aux plus de 60 ans avec les sérums à ARN messager de Pfizer et Moderna. Mais attention, désormais la prochaine injection se fera à 42 jours. "Par expérience britannique, on a vu que le fait de retarder légèrement la deuxième dose ne s'accompagne pas d'une perte significative de l'immunité", explique le Pr Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière. Rallonger l'espacement des deux doses va permettre de gagner 1,8 million d'injections sur la seconde quinzaine du mois de mai.