Le vaccinodrome de Strasbourg a ouvert ce dimanche

C'est un soulagement pour Romain. À 36 ans, il fait enfin partie des personnes éligibles à la vaccination. Désormais, toutes les personnes de plus de 18 ans avec comorbidité peuvent se faire vacciner. Valérie, 39 ans, a donc sauté sur l'occasion. "Je suis extrêmement soulagée", a-t-elle affirmé. Une nouvelle catégorie de personnes vient également de devenir prioritaire. Christian est conseiller municipal. "J'ai foncé, car il y a les élections au mois de juin. Comme je vais y participer et vu ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai préféré l'avoir", a-t-il confié. Le vaccinodrome de Strasbourg a ouvert ce dimanche matin, grâce notamment à une arrivée de doses de Pfizer. Les pompiers du Bas-Rhin vont vacciner sans relâche. Ces doses seront délivrées à tous ceux qui disposent d'un rendez-vous. À l'entrée, il suffit de remplir un formulaire, mais aucune vérification ne sera faite sur votre état de santé. À Strasbourg, le plus jeune vacciné ce matin n'avait que 20 ans.