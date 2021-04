Le vélo reste l'un des moyens de transport préférés des Français

Les vélos électriques ont envahi les pistes cyclables. Aujourd'hui, ils représentent près d'un vélo sur cinq vendu dans le pays. Alors lequel remporte le match, le modèle classique ou à moteur ? La vitesse est le premier critère d'achat. Nous avons enfourché nos plus beaux vélos pour faire le test. Afin de parcourir 20 mètres, il suffit de deux secondes et demi de moins avec l'électrique. Si nous avions fait cinq kilomètres, nous aurions donc gagné plus de dix minutes. En terme de vitesse et d'utilité, l'électrique a beaucoup d'atouts. Dans une grande enseigne de sports, on trouve des vélos électriques de 799 à plus de 4 000 euros. Pour le vélo mécanique, nous avons posé la question dans un magasin spécialisé. En moyenne, un vélo électrique coûte trois fois plus cher. Côté finance, c'est donc le classique qui remporte cette manche. Si les deux sont plus écologiques que la voiture, l'électrique contient une batterie au lithium. Le mode d'extraction est coûteux pour l'environnement. Le recyclage est également compliqué. Des inconvénients que le vélo classique n'a pas.