Le vent, ennemi numéro un des pompiers en Espagne

Le vent souffle encore très fort ce dimanche. Et cela va continuer cet après-midi. Des rafales de vent à 100 kilomètres par heure sont attendues. Une violente tramontane qui peut favoriser la reprise du feu. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à plusieurs reprises ce matin sur ces collines. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons vu quelques flammes et fumées. Elles sont désormais éteintes. Mais c'est ce qui inquiète les pompiers. Ils seront donc extrêmement mobilisés. Les 280 soldats du feu vont rester sur place dans les massifs. Leur objectif est de surveiller chaque départ de feu pour l'éteindre le plus vite possible et éviter que cet incendie ne fasse de nouveaux dégâts. TF1 | Duplex A. Cazabonne