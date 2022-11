Le Ventoux à vélo électrique : le mythe accessible à tous

C'est une assomption mythique, où il faut être bien entraîné, et avoir deux bons mollets. Mais avec ces 1 910 mètres de dénivelé, le mont Ventoux n'appartient plus uniquement aux cyclistes chevronnés. Un peu plus bas, Alice, débutante, double tous ses amis. À la différence d'eux, elle roule à vélo électrique. Ce loueur de cycles a multiplié par dix son parc de vélo à assistance . Il en prépare une quarantaine par jour, pour de nouveaux clients. Depuis trois ans, cette petite batterie a métamorphosé l'accès au géant de Provence. Comme ici, dans cette institution plein à craquer à chaque midi. "Quand on a démarré ici, on recevait à peu près entre 100 et 200 cyclistes par jour. A ce jour, on est pratiquement à 700 ou 800, dont 40% de vélos à assistance électriques", explique Juan Chacon, propriétaire de l'Hôtel-Restaurant "Le Chalet Reynard" Certaines vivent même leurs premières expériences, comme Madeline, qui s'est lancée un défi en accompagnant son mari à faire la montée. Arrivé au sommet, vélo électrique ou pas, la photo est la même. Et ce qui compte, c'est d'avoir vécu le Ventoux. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar