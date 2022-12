Le vestiaire des Bleus comme si vous y étiez

Dans le vestiaire des Bleus, les shorts, les maillots, les chaussures ont été préparés avec soin par l'intendant de l'équipe de France. Rien n'est laissé au hasard. Les joueurs ont tous une place et un casier bien défini. Chaque joueur se regroupe généralement par affinité. Kylian Mbappé par exemple est entouré des joueurs dont il est le plus proche, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé. Les trois gardiens sont aussi assis côte à côte. Et sur la table centrale, il y aura des noix ou des barres céréales, tout pour que les joueurs puissent prendre les dernières forces avant le coup d'envoi. Cette même table autour de laquelle, on espère évidemment voir l'équipe de France faire la fête après le coup de sifflet final. TF1 | Duplex J.M Bagayoko, D. Pires