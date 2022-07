Le violeur condamné reste libre

La vidéo en tête de cet article, Karine l'enregistre juste à la sortie du procès. Les larmes aux yeux, elle explique que l'homme qui l'a violée a bien été reconnu coupable, mais qu'il a reçu une peine insignifiante à ses yeux. Elle avait 18 ans à l'époque des faits. Son agresseur en avait 34. C'est un chauffeur de taxi qui exerçait illégalement sans permis et déjà condamné pour agression sexuelle. Il exerçait son métier pour attirer les jeunes filles dans sa voiture. Il n'a jamais été emprisonné. La seconde victime, Samantha, espérait qu'on lui rende justice depuis six ans. Elle a été plus que déçue. Si le juge a pris une telle décision, c'est que l'accusé, qui reconnaît les faits, a aussi montré qu'il bénéficiait maintenant d'un suivi psychologique, qu'il n'était pas de nouveau accusé de passage à l'acte, qu'il avait un enfant, qu'il est en couple et avait un emploi stable. Des mots qui ne justifient pas cette peine, trop faible d'après l'avocat de Samantha, Me Marc-Antoine Aimard. "Pendant les débats, un expert psychiatre a dit qu'il était trop tôt pour juger la dangerosité de cet homme, qu'il fallait un recul certain, encore de nombreuses années. C'est incontestablement un pari dangereux qui a été pris par la justice française aujourd'hui", déplore-t-il. Le procureur a fait appel, espérant une plus lourde condamnation. Un nouveau procès se tiendra dans deux à trois ans. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Bajac, W. Wuillemin