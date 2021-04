Le vrac : vraiment moins cher et plus écologique ?

Et si votre panier de course rempli de plastiques ressemblait plutôt à ça ? Les mêmes aliments achetés en vrac dans des sacs recyclables. C'est désormais possible pour de plus en plus de produits. Pâtes, riz, biscuits, mais aussi jus de pomme, vinaigre, et même café, les ventes augmentent en moyenne de 40 % chaque année. "C'est sûr qu'au niveau écologique, c'est mieux", note un client. "Au moins, on n'en perd pas. On prend juste ce qu'il faut", ajoute un autre. Même les grandes marques investissent désormais le rayon. Alors acheté sans emballage, est-ce vraiment mieux pour la planète et pour notre porte-monnaie ? Avant d'arrivée en magasin, le vrac, c'est d'abord une toute nouvelle logistique. Chez Un Air d'Ici à Carpentras, les fruits secs et les pâtes arrivent dans des grands sacs d'une tonne chacun. Puis, ils sont reconditionnés dans d'autres sacs, cette fois de 2,5 kilos. Pour ces noix de cajou, il y a toujours donc un emballage, mais il permet d'éviter ces dizaines de petits sachets en plastique. Pour le président-fondateur de cette usine, Franck Bonfils, " le vrac doit répondre malgré tout à des problématiques d'hygiène, et on ne peut pas transporter le produit directement en vrac dans les big bag jusque dans les magasins". C'est donc plus écologique que le circuit traditionnel, sauf que toutes les marques n'ont pas ces infrastructures. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article.