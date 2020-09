Le vrai du faux sur la 5G

Notre pays va lancer les enchères pour la fréquence 5G cette semaine alors que le débat sur cette nouvelle technologie n'a pas vraiment eu lieu. La 5G, c'est la promesse d'une révolution notamment pour les entreprises. Mais elle suscite beaucoup de questions. À quoi va-t-elle nous servir ? Est-elle dangereuse pour notre santé ? Qu'en est-il de la consommation d'énergie ? Pour y voir plus clair, notre équipe a interrogé un expert du secteur qui va nous démêler le vrai du faux.