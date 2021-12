Le whisky fait sa révolution

Nous l'avons trouvé à travers les moutons. La distillerie de Glenfiddich est implantée dans la campagne écossaise depuis 180 ans. Ancienne, mais de plus en plus verte. Cette distillerie appartient au leader mondial du whisky, qui a bien saisi l'enjeu d'un tel virage écologique. Le secteur entier du whisky écossais vit une révolution. Il s'est fixé comme objectif de devenir zéro carbone d'ici 2040. Pour l'environnement bien sûr, mais aussi pour les affaires. Il faut en effet se différencier, car la compétition mondiale est devenue rude. Le défi est aujourd'hui d'attirer un nouveau public. Fini le trio whisky glace, peau de bête et cheminée. Devenir plus accessible, plus populaire et se moderniser. Dans les prochains mois, sortira donc une bouteille en papier 100% recyclable. Une marque suédoise propose déjà un whisky créé par une intelligence artificielle, avec 70 millions de recettes possibles. Autre innovation, le whisky blockchain. Cette technologie complexe permet maintenant d'identifier chaque bouteille, de garantir son origine et de limiter la fraude. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P Hequette