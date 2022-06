Le Whisky venu des sommets

Auriez-vous imaginé trouver dans ce verre un peu de cette terre, de cette plante qui en produit ces céréales ? Elles sont le fruit d'un terroir adossé à la chaîne des Alpes : le plateau de Trièves, en Isère. C'est ici que Frédéric Revol démarre son aventure il y a quatorze ans et crée un Whisky français. Une histoire d'amitié aussi avec Thierry Ailloub-Perraud, l'agriculteur, son premier partenaire. Produire bio et local, l'objectif n'a jamais varié. Dix-sept fermes du département fournissent aujourd'hui le domaine en céréale et leur transformation commence ici. Un peu plus loin, cette salle aux cuivres imposants nous plonge dans un roman de Jules Verne. Ce sont les alambics où se fait la distillation. "On a un liquide qu'on transforme en vapeur et on en garde l'essence, la quintessence pour en faire du Whisky", explique Frédéric. Après distillation, voici la couleur du Whisky : blanc. Il faut un passage de plusieurs années en barrique pour lui donner sa teinte ambrée, forger son caractère. Pour vous l'offrir, comptez plus de 80 euros la bouteille. C'est le prix à payer pour ce Whisky 100% français dans un marché écrasé par les Anglo-Saxons. TF1 | Reportage D. Piereschi, A. Gaudin