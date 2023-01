Le yaourt livre ses secrets

Le yaourt est souvent rangé à l'étage du haut dans notre frigo. C'est l'incontournable de la table des Français. Il y a les adeptes du petit-déjeuner, ceux qui le préfèrent au dessert, et les autres qui l'aiment tout le temps. Les Français en consomment beaucoup. Chaque personne mange 170 yaourts par an. Le yaourt le plus vendu dans l'Hexagone est le Danone, il est simple et naturel. Il est fabriqué dans le Nord du pays. Peu importe où on l'achète ni quand, le goût est toujours le même. En effet, ils ont leur technique. Le yaourt a un ingrédient très particulier qui demande une surveillance constante au microscope, il s'agit du ferment. C'est un être vivant qui utilise le sucre du yaourt pour se développer. C'est lui qui va faire la saveur du yaourt. En se développant, il va développer des agents de saveur qui vont permettre de donner le goût du yaourt. Chez Danone, pour faire les petits pots, une machine déroule un gros rouleau de plastique et moule à la minute chaque récipient. Elle les remplit et les referme à la seconde. Chaque seconde, et 365 jours par an, une ligne de la machine sort dix yaourts. Particularité de ce yaourt, il entre en état liquide dans son petit pot et c'est là que le ferment commence à travailler. TF1 | Reportage M. Poissonnet, J.P. Hequette