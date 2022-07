Léa Merlier à Villandraut, un village qui commence à revivre après l'incendie

C'est une scène que nous n'avons pas vue depuis cinq jours. Des gens dans la rue, des commerces ouverts... Les habitants de Villandraut ont pu revenir vendredi soir. Alors, la vie semble reprendre lentement son cours. Et s'il y en a un qui se réjouit de cette réouverture, c'est Jean-Marie Wozniak, gérant du bureau de tabac "Aux 4 Millions". Selon ce commerçant, la première journée s'est passée merveilleusement bien. Ils sont très heureux d'accueillir à nouveau leur clientèle avec plaisir et avec le sourire, réintégrer leur village auquel ils tiennent tant, et pouvoir avoir une ville normale loin du feu, comme il se doit. Mais si la vie semble revenir à la normale, il faut probablement attendre des jours pour que tous les habitants puissent réintégrer les villages aux alentours. TF1 | Duplex L. Merlier