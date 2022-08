L'eau et le feu se donnent en spectacle à Versailles

Quand les derniers rayons du soleil disparaissent, le bruit de l'eau s'entremêle au feu et aux notes de musique baroque au château de Versailles. Le temps s'arrête au 17ème siècle. Le ciel s'assombrit et la promenade se poursuit entre les allées, les bosquets et les 55 fontaines du jardin du monument. Derrière cette magie, se trouve le fontainier du château, Jean-Luc Renard. Quelques heures plus tôt, il ouvre les fontaines en perpétuant un savoir-faire d'époque. Il répète des gestes que Louis XIV en personne aimait réaliser, comme assister à ces spectacles grandioses en face du château. À Versailles samedi soir, sans roi ni soleil, la féerie des lumières dans la nuit brillait pourtant. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Rolnik.