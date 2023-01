L'eau plus chaude que l'air en Bretagne !

Dans l'air, il fait 5 °C contre 10 °C en mer. Le calcul est vite fait. Ce week-end à Brest (Finistère), il fallait mieux être dans l'eau que sur la plage. Il faut tout de même être bien équipé, car le corps humain perd sa chaleur 25 fois plus vite au contact de l'eau que de l'air. Sandra se baigne 45 minutes tous les weekends. "Maintenant, je suis une accro. Je suis plutôt avec beaucoup d'envie et de plaisir à rentrer dans l'eau", affirme-t-elle. Pour Véronique Tanguy, la coach, nager en eau froide est bon pour la santé. "C'est très bon pour la circulation. Ça permet au cœur de lutter contre toutes les petites maladies hivernales", explique-t-elle. C'est même écrit sur sa peau. Ici, chaque week-end d'hiver, environ 150 personnes se baignent devant les regards des habitants. Dans la commune de Tréflez, ces courageux se baignent tous les dimanches matin, sans hésitation. Ils enfilent tout simplement leurs maillots de bain. Un rituel vivifiant, mais dans une eau à 9 °C, il faut faire attention. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel