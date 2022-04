L'école reprend sous tutelle russe dans le Donbass

Pendant quinze jours, Volnovakha a été le théâtre d'une bataille féroce. Les Russes l'ont prise aux Ukrainiens, mais elle est détruite à 80%. Une cérémonie des couleurs est organisée pour la reprise des cours devant l'école. Et c'est bien l'hymne russe qui est joué. L'armée russe qui nous accompagne veut nous montrer que la vie va désormais reprendre son cours, sous son autorité, dans une ville qu'elle présente comme libérée. Mais cela va être difficile. La vérité, c'est que beaucoup d'habitants ont quitté la ville. Il y avait sept écoles. Désormais, il n'y en aura plus qu'une. Une seule école donc pour les enfants des familles plutôt pro-russes, qui sont restées en ville. L'armée a promis de rétablir l'eau et l'électricité, mais quand ? L'hôpital est détruit. "Ce sont les Ukrainiens qui l'ont éventré à coup d'obus", nous affirme un officier russe. "Les Ukrainiens se sont embusqués à l'étage de l'hôpital. Nous, on était au sous-sol avec les infirmières et les patients", raconte le médecin-chef. La ville n'est qu'à une trentaine de kilomètres du front actuel. Elle pourrait encore souffrir de l'intensification des combats dans le Donbass. TF1 | Reportage M. De Chevigny, V. Pierron