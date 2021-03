L'écriture inclusive, jusqu'où ?

À Périgueux, depuis que la maire s'adresse par écrit aux Périgourdines et Périgourdins en écriture inclusive, l'un de ses administrés voit rouge. Les documents municipaux seraient "illisibles". "Un acte administratif, quel qu'il soit, doit être rédigé en français... À mon sens, l'écriture inclusive, ce n'est pas du français", a estimé Patrice Reboul. Il attaque donc le règlement intérieur du Conseil municipal devant le tribunal administratif. Objectif, le faire invalider. Cela n'affole guère la maire. Elle ne s'en cache pas, l'écriture inclusive lui sert surtout à attirer l'attention sur les inégalités entre l'homme et la femme. "Là, on est plutôt sur un exercice effectivement politique, de signification. C'est dans ce sens que nous l'utilisons. On n'a pas volonté à se substituer à l'orthographe telle qu'elle est définie aujourd'hui", a déclaré Delphine Labails. De fait, l'écriture inclusive est devenue un marqueur politique. À Paris par exemple, la mairie est à gauche. La maire est donc entourée d'élu.e.s. La région Île-de-France, elle, est à droite et se président ne veut pas en entendre parler. "J'ai supprimé l'écriture inclusive à la région Île-de-France. Finalement, avec des bonnes intentions sans doute, elle rend beaucoup plus difficile l'acquisition du français pour beaucoup de jeunes", a déclaré Valérie Pécresse.