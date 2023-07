L'écrivain sans succès sauvé par TikTok

Sa carrière d'écrivain commençait bien mal. Quelques dizaines d'exemplaires vendus seulement pour son premier roman, en huit mois. Et une nouvelle séance de dédicace dans le supermarché texan, Kroger, qui s'annonce encore bien morne, jusqu'à ce qu'un client ne s'intéresse à lui, filme l'échange et publie la vidéo. En six jours, 18 millions de vues sur TikTok , c'est-à-dire 18 millions d'utilisateurs de l'application touchés par cet écrivain dépité. C'est 18 millions de personnes qui ont vu la couverture du livre “Leigh Howard et les fantômes du manoir Simmons-Pierce”. C'est une publicité inespérée. L'histoire d'une orpheline, qui résout le mystère de la mort de ses parents à l'aide de fantômes, a trouvé son public. Shawn Warner, écrivain, vend désormais des milliers d'exemplaires du livre et dans le monde entier. Il passe dans toutes les émissions télé du pays et plus de 150 mille personnes le suivent désormais sur les réseaux sociaux. Une star de la littérature est née. Quant à son bon samaritain, l'auteur de la vidéo, Jerrad Swearejin, tiktokeur, lui-même, se dit dépassé par le succès inattendu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, S. Roland