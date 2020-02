L'effet des 80 km/h : moins de morts sur les routes ?

Selon la dernière enquête, le passage aux 80 km/h aurait permis de sauver 209 vies en un an. Ce bilan provisoire s'est étalé sur 18 mois. Pour les associations d'automobilistes, la mesure est encore loin d'avoir atteint son objectif. Les présidents du département du Cantal et de la Corrèze non plus ne sont pas convaincus. Ils ont d'ailleurs décidé de revenir aux 90 km/h à partir de ce samedi 1er février. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.