Légalisation du cannabis au Canada : des fils d'attente devant les points de vente

Le Canada est devenu le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis. Après l'usage thérapeutique, la possession et la consommation dite récréative y sont désormais autorisées. Les premiers magasins ont littéralement été pris d'assaut par les consommateurs. Aussi, l'approvisionnement de ces boutiques est devenu la clé de ce nouveau marché très juteux.