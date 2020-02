L'égalité salariale s'arrête au bord du terrain

Chaque semaine, les filles du Stade français rugby s'entraînent comme des professionnels qu'elles ne sont pas. Elles jouent en Top 16, l'élite du rugby français. Pourtant, elles ne touchent pas d'argent et sont en statut d'amateurs. Le sport est l'un des domaines où les inégalités sont les plus criantes entre les femmes et les hommes. Mais la fédération veut le réduire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.