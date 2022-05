Légionnaire : quand l’armée accorde son pardon

À 93 ans, il est enfin prêt pour la cérémonie. L'uniforme, le capitaine Joseph Estoup l'endosse pour la première fois à 20 ans. Le voilà au centre de la photo, c'était un jeune soldat en 1958, en Algérie. Ce samedi matin, il occupait la place d'honneur lors de la célébration la plus importante de la Légion étrangère, la fête de Camerone. C'est incroyable pour ce légionnaire qui, en 1961, était arrêté pour rébellion. Son unité participe alors à un coup d’État contre le président de Gaulle. Ils étaient quatre généraux français à demander à leurs soldats de renverser le pouvoir, qui souhaite l'indépendance de l'Algérie. Le capitaine Estoup est dégradé, condamné à la prison et perd le droit de vote. Réhabilité en 1982, il n'a pourtant jamais voulu revoter. Il n'avait jamais non plus remis ses décorations jusqu'à ce vendredi soir, où il a été fait commandeur de la Légion d'honneur. Après 60 ans loin de l'armée, le capitaine Joseph Estoup retrouve la Légion, "sa famille", dit-il, qu'il remercie. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Merle