Législatives : en meeting à Paris, les Républicains tentent de remobiliser les troupes  

François Baroin fait plus que jamais figure de nouveau leader de la droite. Et en bon leader, il doit désormais remobiliser son camp. Dans la salle, les 3.000 militants présents à Paris pour ce meeting sont conscients que la victoire aux législatives va être compliquée. La famille Les Républicains souhaite se montrer unie, malgré les absents, en particulier celles et ceux qui ont signé l’appel d’Emmanuel Macron… Pour l’instant, LR est crédité de 20% de vote pour les législatives, contre 30% pour En Marche.