Législatives : où sont passés les électeurs ?

Il fait près de 30 degrés sur le rivage marseillais et les plages sont bondées. Certains ont la tête très loin des élections. Le premier tour des législatives ne suscite pas beaucoup d'intérêt. À la mi-journée, le taux de participation nationale pour les élections législatives est en baisse par rapport à 2017. Sur ce marché du Plessis-Robinson, chacun a son excuse pour ne pas se rendre aux urnes ce dimanche. Aux pieds des volcans d'Auvergne, Saint-Gènes-Champanelle, elle, fait figure de bon élève, près de 85% de participation à la présidentielle. Alors entre vélos, joggings et autres activités, pas besoin de choisir pour ses habitants. Voter, c'est un droit et un devoir que partage Samia, aveugle de naissance. Pour elle, se déplacer ce dimanche pour voter est une évidence. Grâce à une application sur son téléphone, elle a pu prendre connaissance de tous les programmes des candidats et son choix est fait. Dans les grandes villes de l'Hexagone, les bureaux ferment à 20 heures, et entre 18 et 19 heures, dans les plus petites communes. TF1 | Reportage M. Chantrait, T. Leproux, G. Frixon, A. Etcheverry, D. Sitbon