Lego : la brique fait son show

Les musées sont de plus en plus nombreux à utiliser les legos pour monter leur exposition. Ils ont l’avantage de permettre au public de mettre la main à la pâte. Dans l’entreprise "Epicure Studio", on en a fait une profession. Henri Bertagnolio est l’un des concepteurs des expositions en legos. La prochaine aura pour thème "Harry Potter". En puisant dans un stock de quelque trente mille modèles de briques, le studio a réussi à mettre en scène les fables de La Fontaine, à reconstituer des batailles napoléoniennes et à dévoiler les secrets de la construction du château de Fontainebleau. L’architecture a le vent en poupe. Un logiciel permet de modéliser n’importe quel bâtiment. Mais il faut savoir détourner quelques pièces de leur usage et adapter les dimensions. Une représentation du palais de l'Élysée est la dernière idée du patron. Il espère convaincre des collectivités territoriales de s’intéresser au fonctionnement des institutions françaises. TF1 | Reportage C. Auberger, C. Henry, A. Janon, T. Rolnik